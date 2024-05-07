AK Parti trol temizliğine başlıyor!

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmalarını sürdüren AK Parti, sosyal medyadaki trol ve bot hesaplara tedbir arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadaki linç girişimlerine karşı tedbir alınması konusunda talimat verdi.

"LİNÇE FIRSAT VERMEYİN"

Erdoğan'ın "Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin" dediği öğrenildi.

PARA KARŞILIĞI İTİBAR SUİKASTI

AK Parti kaynakları özellikle "X" üzerinden, onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

YAKIN TAKİBE ALINDILAR

Parti kurmayları, "Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.