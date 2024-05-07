İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 07:46, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 07:32
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu duyuruldu.
Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.