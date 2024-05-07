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Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş

Son haftalarda üst üste zam gelen kırmızı et fiyatları bu kez düştü. Kıyma ve kuşbaşı gibi temel ürünlerde etiketlere kilo başına en az 35 liralık indirim yansıdı. Sektör temsilcileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanan indirimin bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 08:09, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 08:06
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Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre Kasaplarda dana kıymanın kilosu en düşük 580, kuşbaşı et ise 600 liradan satılıyor.

Son 1 ayda 100 liradan fazla zam gelen et fiyatlarına, bu kez indirim geldi.

Kırmızı et fiyatlarına gelen indirimin arkasında ise ithal gelen hayvanların kurbanlık olarak piyasaya girmesi var.

Vatandaşlar indirim gelse de kırmızı et fiyatlarının halen yüksek olduğu görüşünü savunurken sektör temsilcileri ise fiyatlar nedeniyle azalan talebe dikkat çekiyor.

DÜŞÜŞ BAŞLADI

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Kurban Bayramı öncesi ilk defa böyle bir durumun yaşandığının altını çizip piyasada bir düşüşün başladığına dikkat çekti.

Tüfekçi, "Devletimiz yurt dışından ithal ettiği etleri vakıflara vermeye başladı. Şu anda hemen hemen 5-6 vakıfla anlaşma yapmış durumunda ve devam da etmekte." dedi.

Kırmızı et fiyatlarında yakın dönemde artış beklenmiyor.

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