Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 08:16, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 08:14
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı.
TRT Haber'in ulaştığı iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı.
Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi.