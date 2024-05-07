Bahçeli-Özel görüşmesi bugün TBMM'de gerçekleşecek

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.

CHP, Bahçeli ile Özel görüşmesinin saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.

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