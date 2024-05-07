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Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 09:13, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 09:03
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Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 20°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 24°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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