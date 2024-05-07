İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığınca 2'si muvazzaf 6 asker, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi ve 1 polis memurunun yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada haklarında örgüt mensubu olduklarına dair deliller olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net