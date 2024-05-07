20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs'ta başlayacak. En fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 10:55, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 11:24
Peki hangi branşa ne kadar atama yapılacak?
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in paylaştığı verilere göre;
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,
Rehberlik bin 597,
Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594,
İngilizce 968
20 bin öğretmen ataması içinde en çok atama yapılacak 5 branş.Edip Üzen (@edipuzen) May 7, 2024
Bu 5 branş atanacak toplam kadronun yarısına tekabül ediyor.
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,
Rehberlik bin 597,
Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594,
İngilizce 968