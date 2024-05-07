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İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

İzmir'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 10:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 10:46
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İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefeci usulü yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişileri tehdit ettikleri öne sürülen 8, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 11 olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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