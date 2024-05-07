Cevdet Yılmaz: İsrail savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail ordusunun, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine ilişkin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir.

"Netanyahu er ya da geç bunun hesabını verecektir"

Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz.