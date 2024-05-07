Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Osman Kavala açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Dava oldukça gecikti"

İsrail'in yargılanma sürecine ilişkin soruya cevap veren Bakan Tunç, davanın oldukça geciktiğine dikkat çekti. Tunç, "İsrail'e savunma için 1 yıl sonraya gün verilmiş durumda. Asıl olan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı'nda İsrail devleti, soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle yargılanıyor. Barolar dilekçe vererek Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Ancak savcı, soruşturmayı davaya dönüştürmedi" dedi.

Gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, "Pozisyonumuzu koruyoruz" yanıtını verdi.