Okuldan atılan öğrenci, müdüre kurşun yağdırdı

İstanbul'da Irak asıllı olduğu öne sürülen Y.K. adlı öğrenci, iddiaya göre Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisede Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

MÜDÜRÜN ODASINA GİRDİ, 5 EL ATEŞ ETTİ

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı. Y.K. daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve polis ekiplerine haber verdi.

KAÇAN ÖĞRENCİ ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, 4 öğrenci ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.