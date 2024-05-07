Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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