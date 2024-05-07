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SGK ve İŞKUR, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ile TÜBİTAK arasında imzalanan işbirliği protokolünün, İŞKUR'un dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Protokol sayesinde İŞKUR'un hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 16:16, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 16:45
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Bakan Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile "Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nün TÜBİTAK'taki imza törenine katıldı.

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğini ifade eden Işıkhan, yaşanan bu enformatik çağı herkesin tecrübe ettiğini söyledi.

Işıkhan, gittikçe dijitalleşen çağın, insana temas eden bütün kamu hizmetlerini de aynı oranda dijital hale getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğru kullanıldığında çok büyük kolaylıklar sağlayan bu dönüşüm sürecinden en yüksek seviyede faydalandığımız kurumlarımızdan biri de İŞKUR. İş arayan ile işveren arasındaki en sağlam köprü olma vazifesi üstlenen İŞKUR'un, vatandaşlarımıza sunduğu birçok hizmete çevrim içi olarak erişebiliyoruz. Bu anlamda bugün imzalayacağımız protokolün, İŞKUR'un dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR'un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca, bu proje ile yazılım altyapısının, diğer kurum faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve istihdam hizmetlerinden, aktif ve pasif iş gücü programlarına kadar kurumumuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılama noktasında TÜBİTAK ile etkin bir işbirliğini hedefliyoruz. Bunun yanında, 2024 Emekliler Yılı ile ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak."

- "Kurumsal faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, dijital çağın nimetlerini kamu hizmetlerine en doğru ve verimli şekilde yansıtacak birçok çalışmaya ön ayak olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sayın Mehmet Fatih Kacır Bakanımıza, öncü çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bizler de, kamu hizmetlerinin hızlı ve kolay erişilebilirliğinin en az o hizmetin sunumu kadar önemli bir husus olduğunu bilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle kurumsal faaliyetlerimizi geliştirmeye, güncellemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, Bakan Işıkhan ve Kacır, SGK ve İŞKUR'un TÜBİTAK ile işbirliğini içeren "Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

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