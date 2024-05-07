İki kardeşten birinin ölümüne neden olan kazada sürücü serbest bırakıldı

Kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan'a okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F.Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp feci şekilde can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan, bugün Alanya Büyükhasbahçe Camisi'nde öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Büyükhasbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücü F.Ü. ise hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.