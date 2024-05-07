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6 kişiye çarpıp ölümüne neden oldu, mahkemede ailelerden helallik istedi

Konya'da otomobiliyle yayalara çarparak 3'ü çocuk 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa Selvi (20) makmedeki savunmasında, "Yol karanlıktı. Karanlıktan bir şey geldiğini gördüm. Fren yaptım, ama duramadım. Çarpmamak için refüje manevra yaptım, ancak kazayı engelleyemedim. Olay nedeniyle çok pişmanım. Hayatını kaybedenlerin aileleri bana hakkını helal etsinler" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 17:58, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 18:01
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6 kişiye çarpıp ölümüne neden oldu, mahkemede ailelerden helallik istedi

Kaza, geçen yıl kasım ayında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Sefa Selvi yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (6) ve sürücünün yanındaki Ceylin Naz Övüş (16) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Kazadan sonra gözaltına alınan Sefa Selvi ise işlemleri sonrası tutuklandı.

89 METRE FREN İZİ

Kaza tespit tutanağında caddedeki azami hız limitinin otomobiller için 82 kilometre olduğu, ancak Selvi'nin otomobilinin 111-120 kilometre hızla gittiği, fren izi uzunluğunun da 89,6 metre olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporuna göre de kaza yerindeki aydınlatma lambalarından birkaçının çalışmadığı, ancak farların etkisiyle görüş açısının yeterli olduğu ve sürücünün hız limitinin üzerinde seyrettiği için kazanın meydana geldiği ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği ifade edildi.

'YOLDA AYDINLATMALAR YETERSİZDİ'

İddianamede Sefa Selvi'nin savcılıkta alınan ifadesi de yer aldı. Selvi, bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, "Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Yolda aydınlatmalar yetersizdi; bu yüzden yayaları göremedim, hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Olay öncesinde protein tozu ve enerji içeceği almıştım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. O gün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim" dedi. Selvi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, 'taksirle yaralama suçundan ise 6 aydan, 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ BANA HAKKINI HELAL ETSİNLER'

Tutuklu Sefa Selvi'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya kazada ölenlerin yakınları Hamza Aslan ve Ramazan Aslan, tutuklu olarak yargılanan Sefa Selvi ve taraf avukatları katıldı. Sürücü Selvi savunmasında, fren yaptığını, ama duramadığını belirterek, "Akşamüstü arkadaşımla, onu eve bırakmak için yola çıktım. Sancak tramvay durağının orası karanlıktı. Karanlıktan bir şey geldiğini gördüm. Fren yaptım, ama duramadım. Çarpmamak için refüje manevra yaptım, ancak kazayı engelleyemedim. Kazanın ardından ilk kız arkadaşımın durumuna baktım. Sonra ise aşağı inerek ambulansı aradım. Kaç kilometre hızla gittiğimi hatırlamıyorum. Hayatını kaybedenlerin aileleri bana hakkını helal etsinler" dedi.

'BİZ ÇOK KİŞİYDİK, ŞİMDİ AZALDIK'

Kazadan yaralı olarak kurtulan Fadime Aslan da tanık olarak dinlendi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) Adli Görüşme Odasında (AGO) psikolog eşliğinde ifade veren Fadime Aslan, ''Sadece anneannemin elini tuttuğumu hatırlıyorum. Biz çok kişiydik, şimdi azaldık" dedi.

Kazada eşi Sultan, kızları Elif ve Fadime Aslan'ı kaybeden Hamza Aslan, "Kaza olduğunda ben şehir dışında çalışıyordum. Kazada kayınvalidem, eşim ve 2 kızımı kaybettim şikayetçiyim" diye konuştu.

Kazada annesini, 2 ablası ve yeğenlerini kaybettiğini söyleyen Ramazan Aslan ise "Şikayetçiyim. En ağır şekilde ceza alsın" ifadelerini kullandı.

'YOLDA KARARTI OLDU'

Sürücü Sefa Selvi'nin yanında bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Ceylin Naz Övüş de tanık olarak ifadesinde "Sefa beni eve bırakacaktı. Yol karanlıktı. Bir anda yolda karartı oldu ve kaza anını gördüm. Arabanın hızını bilmiyorum" dedi.

Olay sırasında aynı istikamette ilerleyen başka aracın sürücüsü Fatih Büyükkurt da " Sol şeritteydim. Hızım 60-70 kilometre vardı. Arkamdan gelen araç selektör yapınca, sağ şeride geçtim. 100 metre sonra ise kazayı gördük. Paramedik olduğum için ilk müdahaleyi yapmak için koştum" diye konuştu.

'KAZAYI O YAPMASAYDI, BEN ÇARPACAKTIM'

Tanık olarak dinlenen başka bir sürücü Sefa Ayhan da kazaya yakın mesafede olduğunu söyledi. Kaza yapan aracın, kendisini solladığını belirten Ayhan, "Olay günü şehir merkezi istikametine seyir halinde olduğum sırada araç benim sağımdan beni geçti. Bir anda gaza yüklendi ve hızlandı. Beni geçmesiyle kaza meydana geldi. Eğer kaza yapmasaydı, büyük ihtimalle ben çarpacaktım. Çünkü yayaları görmedim. Kaza sonrası aracımdan inerek hemen yardım ettim. Yayaları gördüğümde hepsi yerdeydi. Kaza yapan aracın hızı da tahminime göre 110-120 kilometre arasındaydı" ifadelerini kullandı.

Sefa Ayhan'ın kızı Sevda Ayhan ise "Babamla eve giderken araç bizim sağımızdan geçerek hızlandı ve bir anda önümüze kırdı. Yayalara çarptı. Biz çok hızlı değildik. Babam insanlara çarpmamak için fren ve manevra yaptı. Kazayı yapan araç çok hızlıydı. Yol boştu, biz hariç 3 araç daha vardı" dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Sefa Selvi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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