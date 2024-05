Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir asrı aşan köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun en kıymetli simgesinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Gül Baba olduğunu belirten Göktaş, "Gül Baba hayatıyla insanlar arasındaki huzur ve barışın saygı, anlayış, dostluk ve muhabbetten geçtiğini göstererek bizlere örnek olmuştur. Türkiye ile Macaristan arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliklerinin artmasının temelinde bu anlayış vardır." diye konuştu.

Göktaş, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geçen yıl aralık ayında "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarıldığını, bu yılın "Macar-Türk Kültür Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu tarihte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ile sosyal hizmetler alanında işbirliği anlaşmasını imzaladıklarını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her iki ülke için de aile kurumunu güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumak evlatlarımızın geleceği açısından elzemdir. Kurduğumuz işbirliğiyle böylesi önemli bir konuda başarılı çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Macaristan ve Türkiye açısından toplumun temeli olan aile, hiçbir şekilde alternatifi olmayan bir kurumdur. Aile, geçmişten bugüne kurulan önemli bir köprüdür. Zengin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan ülkelerimiz, geleneksel aile değerlerine ve nesiller arası bağlara büyük önem vermektedir. Bu anlamda aile, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılmasında önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu sebeple her iki ülke de güçlü ve dirençli aileleri teşvik etme konusunda büyük bir kararlılığa sahiptir."

- "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye"

Bakan Göktaş, bugün hızla değişen dünyanın aileyi bir dizi tehlikeler ve zorluklarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, aile demografisindeki değişim ve dijitalleşmenin bunların başında geldiğini söyledi.

Evlenme, boşanma ve azalan doğum oranlarının, nüfusun giderek yaşlanmasının aile yapılarını yeniden şekillendirdiğini, sosyal ve ekonomik politikaları etkilediğini aktaran Göktaş, diğer taraftan dijitalleşmeyle beraber mahremiyet algısının giderek değiştiğini ifade etti.

Göktaş, ekran karşısında geçirilen sürelerin artmasının aile bireyleri arasındaki iletişimin azalmasını beraberinde getirdiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum bizleri birtakım sorularla karşı karşıya bırakıyor. Aileler bu yeni gerçeklere nasıl uyum sağlıyor? Dijital çağda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? En önemlisi çeşitli zorluklar karşısında aileleri nasıl destekleyebilir ve güçlendirebiliriz? İşte bugün tüm bu sorulara birer cevap bulabilmek için bir aradayız. Umuyorum bugünkü toplantımız ülkelerimizin aile yapısına ilişkin güzel kararların ortaya çıkmasına vesile olur. Bakanlık olarak aile yapımızı güçlendirecek sosyal politika ve sosyal hizmetlerimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bizlere önemli bir rehber olacak 8'inci Aile Şurası'nın kararlarını bu hafta içinde milletimizle paylaşacağız. Şura kararlarını destekleyecek 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı' ise 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız."

Göktaş, gelecek hafta "Türk Devletleri Teşkilatı Buluşması'na" ev sahipliği yaparak aile konusunda ortak politikalar geliştireceklerini belirtti.

Ayrıca her 5 yılda bir gerçekleştirilen "Türkiye Aile Yapısı, Türkiye Ergen Profili ve Türkiye Boşanma Nedenleri" araştırmalarıyla yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Gençlere "Aile ve Gençlik Fonu" ödemeleri yapılacak

Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm aile bireyleri için yürüttükleri psikososyal destek çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine işaret etti.

Aileyi tehdit eden sorunlardan birinin de bağımlılık olduğunu vurgulayan Göktaş, bugüne kadar 1,4 milyon kişiye eğitim vererek bağımlılıkla mücadelede ailelere destek olduklarını, "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında 7,4 milyon haneye ulaştıklarını, "Aile Eğitim Programı" ile 4,2 milyon kişiye, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile de 1,8 milyon gence eğitim verdiklerini bildirdi.

Gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz."

Ailelerin devletin temel taşı, millet zincirinin önemli birer halkası olduğunu vurgulayan Göktaş, "Taş düşerse bina yıkılır, halka koparsa zincir dağılır. Bu anlamda aileyi güçlendirmek elzemdir." dedi.

Programda, genç Macar müzisyenlerden oluşan grubun müzik dinletisinin ardından Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden oluşan müzik grubu konser verdi.

Bu arada daha önce Girişim 23 Etkinliği'ne katılacağı duyurulan Bakan Göktaş, program yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamadı.