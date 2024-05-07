Teleferik kazasında Kocagöz'un tutukluğuna ikinci itiraz da reddedildi

Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
%0 Faizli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman yapılacak?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman yapılacak?
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Okul müdürünü silahla vurup kaçan öğrenci yakalandı
Okul müdürünü silahla vurup kaçan öğrenci yakalandı
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Osman Kavala açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Osman Kavala açıklaması
27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi
27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış
Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Teleferik kazasında Kocagöz'un tutukluğuna ikinci itiraz da reddedildi

Antalya'da teleferik kazası sebebiyle tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'un avukatları tarafından tutukluğuna ilişkin bugün yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 18:44, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 18:44
Yazdır
Teleferik kazasında Kocagöz'un tutukluğuna ikinci itiraz da reddedildi

Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı teleferik kazası nedeniyle 4 şüpheli ile birlikte tutuklu bulunan eski ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianamenin ardından bugün tutukluğuna ilişkin yapılan ikinci itiraz da reddedildi. Teleferik kazasının ardından Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis talebiyle 39 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin ardından harekete geçen Mesut Kocagöz'ün avukatlarının bugün yaptığı itiraz, saat 15.00 sıralarında görüşülmeye başlandı. Yaklaşık 2 saat suren görüşmenin ardından Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kocagöz'ün avukatlarının tutukluluğa yaptığı ikinci itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber