Kuveyt Emiri es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 19:06, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 19:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" gerçekleştirildi.
Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Sabah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.