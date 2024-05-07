Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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