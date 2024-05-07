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Bakan Kacır: Kamu hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükseltiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kurumlar arası bilgi paylaşımını güçlendirerek kamu hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kalite ve hızı, odak hale getiriyoruz. Aynı zamanda kamu olarak sahip olduğumuz verileri bir kaynak olarak görüp onu stratejik bir biçimde değerlendirerek çalışmalarımıza veriye dayalı olarak yön veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 20:36, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 20:38
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Bakan Kacır: Kamu hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükseltiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), dijital dönüşüm ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ile yaptığı iş birliğinin protokol imza törenine katıldı. TÜBİTAK'ta gerçekleştirilen programda, Işıkhan ve Kacır, iş birliği protokolünü imzaladı.

Bakan Işıkhan, gittikçe dijitalleşen çağın, insana temas eden bütün kamu hizmetlerini de aynı oranda dijital hale getirdiğini belirterek, "Doğru kullanıldığında çok büyük kolaylıklar sağlayan bu dönüşüm sürecinden en yüksek seviyede faydalandığımız kurumlarımızdan biri de İŞKUR. İş arayan ile işveren arasındaki en sağlam köprü olma vazifesi üstlenen İŞKUR'un, vatandaşlarımıza sunduğu birçok hizmete çevrim içi olarak erişebiliyoruz. Bu anlamda bugün imzalayacağımız protokolün, İŞKUR'un dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları alanındaki en saygın ve köklü kuruluşlarından biri olan TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek protokol sayesinde İŞKUR'un, hem yapay zeka destekli sisteminin geliştirilmesi hem de istatistik altyapısının güçlendirilmesi sağlanmış olacak. Bunun yanında, '2024 Emekliler Yılı' ile ilgili olarak da SGK ile TÜBİTAK arasında ortak çalışmalar, projeler yapılacak" dedi.

'BÜROKRASİYİ EN AZA İNDİRİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teknolojik ürünler ve hizmetlerin 21'inci yüzyılda artan ivmeyle hayatı dönüştürmeye devam ettiğini kaydederek, "Yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotik gibi yenici teknolojiler günlük yaşam pratiklerimize, davranışlarımıza ve karar alma mekanizmalarımıza istikamet veriyor. Bu teknolojileri iş modellerine adapte ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek, işletmelerin ve kurumların müşterilerine etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesinin anahtarı haline geldi. Tüm dünyada hükümetler ve kamu otoritelerinin kamu hizmetlerini ve programlarını daha verimli ve şeffaf sunabilmesi için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bizler de gerçekleştirdiğimiz dijitalleştirme projeleri ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde bürokrasiyi en aza indiriyoruz. Kurumlar arası bilgi paylaşımını güçlendirerek kamuda hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kalite ve hızı, odak hale getiriyoruz. Aynı zamanda kamu olarak sahip olduğumuz verileri bir kaynak olarak görüp onu stratejik bir biçimde değerlendirerek çalışmalarımıza veriye dayalı olarak yön veriyoruz" diye konuştu.

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