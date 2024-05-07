Kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti
Hakkari'nin Durankaya beldesinin yüksek kesimlerde tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti.
Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından bu sabah
saatlerinde Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar etkili oldu. Hakkari merkeze
13 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde bulunan 2
bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi'nde olumsuz hava şartlarından dolayı donmak üzere
olan çoban ve kuzu sürüsüne, oradan geçmekte olan Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
Müdürü Engin Duman ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı yetişti. Sürüyü
gören okul müdürleri, okul servisinden inerek donmak üzere olan kuzuları araçlara
aldırdı. Araçlarla okula getirilen kuzular, bir odaya alınarak donmaktan kurtarıldı.
Kuzuların bir kısmının soğuktan telef olduğunu söyleyen Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman, "Durankaya beldesinden okula gelirken sabah saatlerinde tipi ve fırtınaya yakalanan kuzuların bir kısmını arabalarımıza yükleyip okuldaki sıcak bir ortama getirdik" dedi.