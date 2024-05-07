İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması

Son dönemde konuşulan işten çıkarma tartışmalarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç fazlası istihdamın önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatılalardan oluştuğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği, çalışanlarına insanca yaşam şartları sunma konusunda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiği tartışmasız bir gerçektir. Belediyemiz yasaların verdiği görev ve yetki doğrultusunda kamunun kaynaklarını doğru ve adil şekilde kullanma çabası içindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun oluşturduğu zorluklara rağmen kurumumuz hizmetlerini ve yatırımlarını aksatmadan yürütmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi için mali disiplinin sağlanması gerekliliği de ortadadır. Bu çerçevede belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı seçimin hemen öncesinde göreve başlatılmış durumdadır. 1 Ocak'tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam bin 909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler tespit edilen yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur. Söz konusu işlemler tamamen yasal çerçevede yürütülmektedir. Kişiye özel herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Belediyede istihdam ihtiyacı doğduğunda alımlarda aranan kriterlere uyması halinde bu kişilere öncelik tanınacaktır. 4,5 milyon İzmirlinin hakkını korumak ve kurumumuzun faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından yapılan uygulamanın siyasi gündem haline getirilme çabalarını dikkatle ve ibretle takip ediyoruz."