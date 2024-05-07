3'üncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak üzerindeki apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre hava almak için balkona çıkan Cihat Tolga Pektaş, dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pektaş, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cihat Tolga Pektaş, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pektaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.