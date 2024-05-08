Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olayın ardından kaçan M.A. daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.

Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

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