8 ilde suç örgütlerine 'Mahzen-39' operasyonu: 33 gözaltı

Diyarbakır merkezli 8️ ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️ Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 3️3️ şüpheli yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte. pic.twitter.com/32N29GrWjm

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

Diyarbakır merkezli 8️ ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️ Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 3️3️ şüpheli yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte. pic.twitter.com/32N29GrWjm

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