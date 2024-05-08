Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' ilan etti

Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Osman Kavala açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Osman Kavala açıklaması
27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi
27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış
Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
Matematik müfredatındaki değişikliklerin gerekçeleri açıklandı
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
20 bin atama en çok hangi branşlarda olacak?
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kabul ettiği karar tasarısıyla 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 08:23
Yazdır
Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' ilan etti

BM Genel Kurulunda yapılan oturumda, diğer bazı spor dalları gibi, futbolun da dünya barışına kalkınmaya yaptığı katkı dolayısıyla özel bir günle kutlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin ve gözlemci üye statüsündeki Filistin'in de aralarında bulunduğu 160'tan fazla ülkenin sponsorluğunda Genel Kurula sunulan 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanmasını teklif eden tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarihin ilk uluslararası futbol turnuvası esas alındı

Futbola adanan bu günün belirlenmesinde, 1924'te Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında tüm bölgelerin temsil edildiği tarihin ilk uluslararası futbol turnuvasının 100. yılının 25 Mayıs 2024'e denk gelmesi esas alındı.

BM tarafından paylaşılan karar mektubunda, "sporun sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kolaylaştırıcı olduğu" teyit edilirken, "barışın gerçekleştirilmesine, hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine ve toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesine" katkısı vurgulandı.

Mektupta, futbolun uluslararası yönetim organı FIFA'nın rolünün yanında, bölgesel ve ulusal futbol federasyonlarıyla ilgili derneklerin de oyunun tanıtılmasındaki önemli rolüne atıfta bulunuldu.

Karar mektubunda, 25 Mayıs'ta tüm uluslar, BM organları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ulusal öncelikler doğrultusunda Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya ve futbolun avantajlarını herkes için yaymaya davet edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber