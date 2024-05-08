Beşiktaş kupada final biletini aldı

Siyah-beyazlılar 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021'de kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş tarihinde 17. kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Kara Kartal oynadığı 16 finalde 10 kez kupaya uzanan taraf oldu.

Eşleşmenin kazananı finalde Beşiktaş ile mücadele edecek. Final mücadelesi 23 Mayıs günü oynanacak.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, yarı finalin diğer ayağında rövanş maçında karşılaşacak. İlk maçta Trabzonspor sahasında 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaştı. Ankara'da oynanan ilk mücadelede Beşiktaş ve Ankaragücü golsüz berabere kalmıştı.

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