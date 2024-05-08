Meteorolojiden son rapor: Yurt genelinde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN, 20°C

Az bulutlu

TOKAT, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı