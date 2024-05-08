İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi

ABD'nin Tennessee eyaleti merkezli FeDeX, 2023 itibarıyla filo ve taşıdığı binlerce ton yük bakımından dünyanın en büyük havayolu nakliyat (kargo) şirketi. FedEx, altı kıta 220 ülkede 375'ten fazla destinasyonda hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın gerekli birimleri ve havalimanı itfaiye ekipleri uçağa yangın ihtimaline karşı müdahale ederken, kazada yaralanma ve ölüm bildirilmedi.

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