İGA'dan gövde üzeri iniş yapan kargo uçağına dair açıklama

Paris-İstanbul seferini yapan FedEX Havayollarına ait Boeing tipi kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısında basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bu arada, arızalanan uçağın havalimanına inişi sırasında gövdesinin alev aldığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- İGA'nın açıklaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağının teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesiyle başarılı bir iniş yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen ARFF ekiplerinin uçağa anında müdahalesiyle hiçbir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. ARFF ekiplerinin, uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, acil iniş yapan kargo uçağı hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Karakış, pilot tarafından iniş takımlarında arıza yaşanan uçağın burun üzerine inmek için hava trafik kulesinden izin istemesi üzerine pistte tedbirlerin alındığını söyledi.

Uçağa uluslararası havacılık standartlarına uygun acil iniş yaptırdıklarını anlatan Karakış, "Pilotun talep etmemesi, bizim de uygun görmememiz nedeniyle pist köpüklenmeden bu iniş gerçekleşti. Bu sayede uçak pistin merkez ekseninde görüldüğü üzere duruyor." dedi.

Uçağın ilgili kargo şirketinin incelemesi ve kararı sonucunda pistten çekileceğini aktaran Karakış, "İdari incelemenin ardından uçak, ilgili hava yolu şirketine serbest bırakılacak. İçindeki yakıtı ve kargoyu nasıl tahliye edeceğini, uçağı pistten nasıl kaldıracağına hava yolu şirketi karar verecek." diye konuştu.

Hava yolu şirketinin uçağı kaldırmak için İGA'yı görevlendirmesi halinde 3 saat içinde pistten taşıyabileceklerini anlatan Karakış, şöyle konuştu:

"İGA olarak bizim elimizde İstanbul Havalimanı'nda A380 uçağını dahi kaldıracak komplike ve modern uçak kaldırma takımı mevcut. Şu an uçağın etrafında o ekipmanlarımız mevcut. Planımız hazır. Biz de bu konuda yetkili teknik bilgiye, eğitime sahibiz. Sürecin işlemesini bekliyoruz. Uçağın ne zaman kaldırılacağını söylemek şimdilik çok zor. Bu, uçak sahibinin olayla ilgili incelemeden sonra vereceği karara bağlı. İstanbul Havalimanımızda bir pistin kapalı kalmasını istemiyoruz. Sürecin hızlandırılması için bütün girişimlerde bulunuyoruz."

Kargo uçağının pistte kalmasına rağmen yedek pistlerle uçuş operasyonlarının sorunsuz devam ettiğini belirten Karakış, "Uçak bizim ana pistimizde kaldı ama dikkat ederseniz mevcut 3 ana pistimiz 2 yardımcı pistimiz var. Uçak ana pistimizin üzerinde kaldı ama dikkat ederseniz bu pistin yanındaki yardımcı pistten kalkışını gerçekleştiren uçaklar var. Operasyonlarımız 4 pist üzerinden devam ediyor. Çok başarılı şekilde iniş gerçekleştiren pilotlar ve kahramanca duruma müdahale eden havalimanımızın acil müdahale ekiplerimiz var. Çok iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

- İstanbul Havalimanı kazalara karşı her zaman hazır

İstanbul Havalimanı acil durum ekiplerinin her an hazır olduğuna dikkati çeken Karakış, şunları kaydetti:

"Havalimanımız dünyada en yeni aktarma limanlarından bir tanesi. Hatta gururla söylüyoruz en iyisi. Ana pistlerimizin her birinin kenarında bir tane kaza kırım yangın ekibimiz binasında yerinde mevcut. Kullandığımız ekipmanlar dünyanın en iyi ekipmanları. Biz yeni ve dinç bir havalimanıyız. Burası 7 gün 24 saat operasyonları devam eden bir havalimanı. Her dakikamız bir diğeri ile eşit. Fazlasıyla acil durum ekiplerimiz mevcut. Eğitimlerimiz dünyaya örnek gösterilir düzeyde."