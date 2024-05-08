Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu
Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından kongre kararı aldı. Kongre, 30 Haziran'da yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 09:54, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 10:41
Gazeteci Kemal Kurdaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi'nin kongreye gideceği tarihi duyurdu. Kurdaş, "Genel Başkan Temel Karamollaoğlu açıkladı... Saadet Partisi Kongre tarihi belli oldu. Saadet kongresi 30 Haziranda." ifadelerini kullandı.