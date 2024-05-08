Önder Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Her gün kamu çalışanlarına şiddet haberi ile uyanıyoruz. Nitekim önceki gün de bir öğrenci, okuldan atılmasına neden olduğunu düşündüğü okul müdürünü silahla ağır yaralamıştı. Ne yazık ki, öğrenci kılıklı vahşinin silahlı saldırısında ağır yaralanan İbrahim Oktugan müdürümüz hayatını kaybetti. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, öğrencilerine, eğitim camiasına ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez. Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, postacılarımız, zabıtalarımız, güvenlik görevlilerimiz sokak ortasında, kurumlarında, iş yerlerinde, görevleri başında darp ediliyor. Hayatları ellerinden alınıyor.

Böyle bir vandallığa izin veremeyiz! Kurumlarımızda bu tür hadiselerin önüne geçebilmek için güvenlik sorununun çözülmesi lazımdır. Bunun için de okullarda yetkin güvenlik görevlisi kadrosu tahsis edilmeli, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve faillere yönelik caydırıcı müeyyideleri içeren yasal düzenlemeler de artık hayata geçirilmelidir.

Türk Eğitim-Sen'in aldığı karar gereğince 9 Mayıs Perşembe günü, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla öğretmenlerimiz ilk derslere girmeyecek, cuma günü ise iş bırakma eylemi yapılacaktır. Sendikamızın aldığı bu kararı destekliyor, imkanı olan tüm kamu çalışanlarımızın da bu haklı protestoya destek vermesini bekliyoruz.

Toplumumuzda kamu görevlilerimizin hak ettiği değeri ve saygıyı görmesi için yetkililerimizi gerekli tedbirleri almaya, eylem ve söylemlerinde daha hassas davranmaya davet ediyoruz.