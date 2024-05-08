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İtfaiyeye gelen ihbar 'Yok artık' dedirtti

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Son örnek ise Edirne'den geldi. bir vatandaş itfaiyeyi arayarak, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 11:23, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:24
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İtfaiyeye gelen ihbar 'Yok artık' dedirtti

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi.

'AŞK ACISI ÇEKİYORUM' DİYEREK İTFAİYEYİ ARADI

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112'yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

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