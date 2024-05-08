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Ulusal Staj Programına yoğun ilgi

Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programına bu yıl 415 bin başvuru yapıldı. Başvuruların ardından stajyer havuzu iş verenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor. Gençler de istedikleri teklifi kabul ederek staja başlayabiliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 11:52, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:51
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Ulusal Staj Programına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Ulusal Staj Programının üniversiteli öğrencilere sağladığı imkanlara ilişkin bilgi verdi.

Programın yenilikçi bir yaklaşım olduğunu ifade eden Atay, Türkiye'nin herhangi bir yerinden fırsat eşitliği çerçevesinde erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda şeffaf ve liyakati önceleyen bir sistem kurduklarını belirtti.

Bu sistemin yılın belli tarihlerinde duyurulduğunu ve staj başvuruların alındığını aktaran Atay, 4 yıl önce başlayan programın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Atay, "Başvuru sayımız 415 bin. Geçen yıl 179 bin stajda kapatmıştık. Bu yıl 200 bini geçmeyi geçmeyi hedefliyoruz. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi öğrencinin hiçbir demografik bilgisini kurumlar şirketler göremiyorlar. Önemli olan sahip oldukları yetkinlikleri becerileri ya da beceri setleri önemli" dedi.

Kamu ve özel sektörde staj imkanı

Ulusal Staj Programı 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda başlatıldı. Gençler bu program sayesinde kamu veya özel sektörde staj yapabiliyor.

Öğrencilerin başvuruları büyük bir titizlikle değerlendirildi. Bu yıl yüklenen belgeler kontrol edilirken yapay zeka da kullanıldı.

Öğrencilerin akademik, mesleki, sanatsal sosyal ve sportif yeterlilik puanları hesaplanarak aday profilleri oluşturuldu.

Atay, "Başvuru profiline baktığımız zaman iki yıllık yüksek okulda okuyan çocuk da var sistemde. Türkiye'nin ilk yüzünden ilk 1000 gelen çok ciddi oranda öğrenci de var" açıklamasını yaptı.

Stajyer havuzu erişime açıldı

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler aradıkları niteliklere sahip gençlere staj teklifi sunuyor.

Bu sayede, gençler kendilerine gelen teklifler arasından seçim yaparak, staja başlayabilecek.

Program gençlerin istihdamına da katlı sağlıyor.

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