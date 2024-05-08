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Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) hamleleriyle kırmızı et fiyatlarının düşme eğilimine girdiğini belirtti. Tüfekci, et fiyatında düşüşün devam edeceğini ve fiyatlarda bir dengelenme olacağını ifade etti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 12:10, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 11:59
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Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirdi.

Bir süredir artış eğiliminde olan kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi" ifadelerini kullandı.

Tüfekci, ESK'nin uyguladığı tedbirlerin kırmızı et fiyatlarının aşağı yönlü değişmesine etki ettiğinin altını çizerek, "ESK'nin yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatları gerilemeye başladı. ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı. Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptılar, yani indirim vatandaşa da yansıdı" değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi ESK'den tedarik hamlesi

ESK'nin kurbanlık kesimi yapan vakıflara, et ve yemek işletmelerine de hayvan tedarik ettiğinin altını çizen Tüfekci, bu durumun da piyasayı rahatlattığını anlattı.

Tüfekci, Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatların düştüğünün gözlemlendiğini aktararak, bunun vatandaşa olumlu yansıyacağını vurguladı. Tüfekci, kırmızı et fiyatlarında çok fazla bir gerileme beklemediklerini, gevşeyen fiyatlarda bir dengelenme olacağını söyledi.

Öte yandan kırmızı et fiyatlarının piyasa değerinin altına düşmesi durumunda küçük işletmelerin sıkıntı yaşayacağını savunan Tüfekci, aile işletmelerinin ülke hayvancılığının sigortası olduğunu kaydetti.

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