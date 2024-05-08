CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor

Akraba atamaları bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesine de yansıdır. Önce, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapıldı, daha sonra ise CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini işe alındı.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı dün medyaya yansımıştı.

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