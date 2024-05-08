Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Antalya'nın Kınık Mahallesi'nde 7 Mayıs tarihinde Orhan S. daha önce köpeğini öldürdüğü Şaban T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ

Yaşananların ardından Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi ayaklarından aracına bağladı.

Daha sonra da mahallede gezdirdi. Bu anlar komşuları tarafından kaydedildi.

Olayın; jandarmaya bildirilmesinin ardından Orhan S. hastaneye kaldırıldı.

Şaban T.'nin ise karakola götürüldüğü öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Şenol Tüm, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.