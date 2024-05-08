AstraZeneca'dan Covid-19 aşısını geri çekme kararı

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, yasal sürecin ardından Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği covid aşısının nadir görülen bir yan etkiye neden olabileceğini kabul etti.

Şirketin aşıyı gönüllü olarak piyasadan çekme kararı almasının ardından aşı artık Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından kullanılamayacak. Aşının geri çekilmesine ilişkin başvuru 5 Mart'ta yapıldı ve salı günü karar yürürlüğe girdi.

"TİCARİ NEDENLERDEN DOLAYI PİYASADAN KALDIRILDI"

Geri çekme kararı, Boris Johnson tarafından "İngiliz biliminin zaferi" olarak müjdelenen ve altı milyondan fazla hayat kurtardığına inanılan aşının kullanımına son veriyor.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, aşının ticari nedenlerden dolayı piyasadan kaldırıldığı belirtildi. Şirket açıklamasında, aşının artık üretilmediğini ve yerini yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını söyledi.

Vaxzevria isimli aşı, kan pıhtılaşmasına ve düşük kan trombosit sayısına neden olan çok nadir bir yan etki nedeniyle son aylarda yoğun bir incelemeye tabi tutuldu.

NADİR AMA ÖLÜMCÜL YAN ETKİ

Şubat ayında İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yasal bir belgede aşısının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" kabul eden şirket, covid aşısıyla ilgili toplu bir davada birden çok suçlamayla karşı karşıya.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Tahminlere göre, aşımız kullanımının ilk yılında 6,5 milyondan fazla hayat kurtardı ve dünya çapında 3 milyarın üzerinde doz tedarik edildi. Çabalarımız dünyanın dört bir yanındaki hükümetler tarafından takdir edildi" denildi.

Şirket, geri çekme kararının devam eden davalar ya da aşının TTS'ye neden olabileceğinin kabul edilmesiyle bağlantılı olmadığı konusunda ısrar etti. Zamanlamanın tamamen tesadüf olduğu öne sürüldü.

İngiltere'de 50 milyondan fazla kişiye uygulanan AstraZeneca aşısı, 73 ölüm ile ilişkilendiriliyor.

TTS NEDİR?

Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS), kan pıhtılaşma yaratan ve aynı zamanda trombosit sayısının düştüğü bir rahatsızlıktır. Bu pıhtılar, genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde, özellikle beyin, karın veya bacaklardaki büyük damarlarda oluşabilir.

TTS'nin belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, görme problemleri, bacak veya kollarda ağrı ve şişlik, karın ağrısı, nefes darlığı ve kanama bulunuyor.

TTS, çok nadir rastlanan bir durumdur. Milyonlarca covid-19 aşısının sadece birkaç dozunda bu durumu yaşayan hastalara rastalanabilir.

Ancak belirtiler yaşandığında durumciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.