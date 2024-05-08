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AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği ve ekonomik sorunlarla, emekli zamlarının da dahil olduğu bir dizi talep AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirecek.

Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 14:31, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 14:32
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AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği bir dizi talebi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendireceği öğrenildi. Özel'in görüşmede; gündeme getirdiği ekonomik sorunlar, emeklilerin durumu, Gezi tutukluları, Can Atalay, 28 Şubat'ın tutuklu paşaları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, kayyum sorunu, belediyelerin borç yükünü de içeren çok sayıda konu başlığı, AK Parti'nin ilk toplanacak MYK'sında masaya yatırılacak.

İstişareye hazır olunan konular belirlendi

AK Parti kaynakları; ekonomik sorunlar, emeklilerin durumu ve belediyelerin borç yükleri gibi başlıkların karşılıklı istişare edilebilecek konular olduğunu, bu konularda muhalefetin önerilerini her zaman değerlendirebileceklerini dile getiriyorlar. Ancak; Gezi tutukluları, Milletvekilliği düşen Can Atalay gibi konuların yargı meselesi olduğunun da altını çizen AK Parti kaynakları, özellikle yargı konularında ve kayyum atamaları konusunda Hükümetin bir adım atmasının söz konusu olmayacağı mesajını veriyorlar.

Kavala talebine soğuk bakılıyor

AK Parti, CHP'nin, Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala'nın, serbest kalması ya da yeniden yargılanmasına ilişkin talebine soğuk bakıyor. Gezi Parkı olaylarının bir ağaç meselesi olmadığına dikkat çeken AK Parti kaynakları, "Gezi Parkı olayları, FETÖ'nün desteği ile planlanmış ve Türkiye'de bir iç ayaklanma çıkarma amacı taşıyordu. Ama başarılı olamadılar. Sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar. Gezi Parkı olayları öyle hafife alınacak ağaç kesme meselesi değil. Bu olay hassas konu" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Diyalog grubu kurulabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyareti sırasında 28 Şubat'ın tutuklu paşalarının tahliyesini de gündeme getirdi. Bu konuya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, olumlu yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'ndan paşaların yaş ve hastalık durumu ile ilgili bilgilendirme isteyebileceği ifade edildi. AK Parti, kaynakları, Özel'in taleplerinin MYK'da değerlendirilmesinin ardından yasal düzenleme konularında, AK Parti ve CHP'li parti yöneticileri arasında bir diyalog grubunun kurulabileceği mesajını verdiler.

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