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Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 15:06, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 15:07
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Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

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