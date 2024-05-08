ALES/1 sonuçları açıklandı

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-ALES/1 Sınavı: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI