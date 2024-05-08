Sıfır otomobilini şüphe üzerine ekspertize soktu, aldığı raporla şaşkına döndü

Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi
İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sıfır otomobilini şüphe üzerine ekspertize soktu, aldığı raporla şaşkına döndü

Pendik'te yaşayan Uğur Can adlı vatandaş, Kartal'daki bir bayiden sıfır kilometre aldığı otomobiline şüphe üzerine ekspertiz incelemesi yaptırdı. İncelemede aracın boyanmış olduğunu, kaportasında işlem yapıldığını ve vidalarında oynama olduğunu tespit ettiğini ifade eden Can, bayinin aracın değişimini kabul etmemesi üzerine olayı yargıya taşıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 15:40, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 15:41
Yazdır
Sıfır otomobilini şüphe üzerine ekspertize soktu, aldığı raporla şaşkına döndü

Pendik'te yaşayan Uğur Can, Kartal'da bulunan Öztek adlı bayiden Peugeot marka bir otomobili 1 milyon 135 bin TL'ye satın aldı. 29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, bir gün sonra otomobilinde boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracı ekspertize götürdü. Ekspertiz raporlarında iddiaya göre otomobilinin sonradan boyanmış olduğunu, kaportasındaki vidalarda oynanma olduğunu ve kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu belirterek değişim talep etti. İddiaya göre bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını belirtti. Bunun üzerine Uğur Can olayı yargıya taşıdı. Firma yetkilileri ise basın mensuplarına olaya ilişkin açıklama yapmayacaklarını belirtti.

"Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım"

Olayla ilgili konuşan Uğur Can, "Ben bu aracın Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptım. Bana yaklaşık 1 buçuk ay sonra 29 Ocak'ta bana teslim edildi. Akşam 16.00 sıralarında teslim edildiği için o anın heyecanı ile aracı dikkatli bakmadan teslim aldım. Herhangi bir kusur olduğunu düşünmedim. Sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım ve bayinin yakınındaki bir ekspere götürdüm aracımı. Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım. Bayiye götürerek kusurları gösterdim fakat sadece aracının boya mikron değerleri ile ilgilendiler. Bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler. Konuyla açıkçası ilgilenmediler. Aracın değer kaybı olmayacağını mağdur olmamam için de firmadan resmi bir yazı talep edileceğini, değer kaybı oluşturmayacağını söyleyerek süreci geçiştirdiler. Kendilerinden değişim talep ettim fakat satış sorumlusu bu araçta herhangi bir kusur olmadığını direterek süreci genel merkeze postaladılar ve süreci yavaşlattılar" dedi. Can şöyle devam etti:

"Aracın kaportasındaki bütün vidalarla ciddi derecede oynanmış, arka kaportayla derin şekilde oynanmış, aracın kaportasında ayar işlemi yapılmış, yer yer eziklikler söz konusu. Eksper raporunda boyalı olarak görünüyor. Boya mikron kalınlığı sadece kaputta 250'yi görmekteyken bagajda 360'ı çamurluklarda 50-80 arası değişiyor. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Ben raporu elime aldım, bayiye bu kusurları gösterdim. Fakat bayi olayı sadece genel müdürlüğe iletmemi söyledi. Yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra 'araçta herhangi bir sorun yoktur' şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Ben hukuki süreci başlattım, dava yoluna gittim. Arabuluculuk süreci oldu, avukatım değer kaybı talep etti. Fakat bayi avukatı, bunda bir kusur olmadığını savundu. Sonuç alamadık, dava yoluna gideceğim. Ben aldığımda fiyatı 1 milyon 135 bin TL idi. Tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. Öncelikle bu aracın kusursuzu ile değiştirmelerini talep ettim, fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Kendilerinden aracı değiştirmelerini talep ediyorum fakat sonuç olumsuz olacağından dolayı dava yoluna gittim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber