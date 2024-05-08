Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Kocabatmaz hayatını kaybetti
21. Dönem DSP Denizli Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, hayatını kaybetti. Kocabatmaz'ın cenazesi, TBMM'nde yapılacak törenin ardından memleketi Denizli'de defnedilecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 16:05, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 16:06
21. Dönem DSP Denizli Milletvekili, eski Devlet Bakanı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 78 yaşındaki Prof. Dr. Kocabatmaz'ın cenazesinin yarın saat 11.00'de TBMM'nde yapılacak törenin ardından Cuma günü memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.