Bağlar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 1 tahliye

İGA'dan gövde üzeri iniş yapan kargo uçağına dair açıklama
İGA'dan gövde üzeri iniş yapan kargo uçağına dair açıklama
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bağlar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 1 tahliye

Diyarbakır'da geçen yıl rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K. ile belediye başkan yardımcısı S.A.'nın tutuklu, eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşma yapıldı. Mahkeme, tutuklu belediye başkan yardımcısı S.A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 17:44, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 17:46
Yazdır
Bağlar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 1 tahliye

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden iş insanı N.B., geçen yıl ekim ayında polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yi, paraları aracına koyarken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

'PARA MUHABBETLERİ SOHBET AMAÇLIYDI'

Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca rüşvet soruşturmasına ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede, Hüseyin Beyoğlu, S.A., ve F.K., hakkında TCK'nın 'İrtikap' suçunu düzenleyen 250'nci maddesine istinaden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar S.A., F.K., ve tutuksuz sanık eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile iş insanı N.B. ve 4 tanık hazır bulundu. Sanıklardan F.K., duruşmadaki savunmasında imar müdürü olmadığını belirterek, "2023 yılında haziran ayında Bağlar Belediyesi'nde görüştük. Davacı, bakan ve milletvekili devreye soktu. Para muhabbetleri sohbet amaçlıydı. Geçerliliği yoktur, manipüle edilerek yapılmıştır. Müşteki bana yemek yiyelim dedi. Sonra yolun kenarında durduk. Bana çantayı teslim etti. 'Hediyemdir' dedi. Köy ürünleri olduğunu söyledi. Ben de bakmadım bagaja bıraktım. 3-5 dakika sonra polisler durdurdu. Çantayı aldılar, sordular. 23 yıl belediyede görev yaptım. Odamda herhangi bir şekilde müdür yazısı yok. Telefonumun şifresini de vermek istemiyorum" dedi.

'KENDİ İSTEKLERİYLE BELEDİYEYE BAĞIŞ YAPMAK İSTERLERSE YAPARLAR'

Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise bu konu ile ilgili eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun kendisini aradığını ve yardımcı olmasını istediğini söyledi. Beyoğlu, "Sayın bakanımızın dostları dedim. Encümen toplantısı olduğu gün geldiler. Belediyede 30 müdürlük var. Çoğu birimlerde memur olmadığı için vekaleten bakarlardı. F.K., tekniker olarak çalışıyordu. Bir de kendi istekleriyle belediyeye bağış yapmak isterlerse yaparlar. Biz kimseyi zorlamayız. Hiçbir işlemde talimat vermedim. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

'ORTAĞIM İLE GİTTİK, DAİRE BAŞINA DA 50 BİN TL İSTEDİLER'

İş insanı N.B. de, operasyon sonrasında imar odasının bozulduğunu ifade etti. N.B., "Tevdi için 2 milyon istediler. Başkan beyin talimatı böyle dediler. Ortağım ile gittik. Daire başına da 50 bin TL istediler. Eski Bakan Abdulkadir Aksu'ya ulaştım, durumu anlattım. Bakan aradığı için 500 indirdiler. En son 5 milyon 500 bin yaparım dediler. 4 koltuk vermişlerdi S.A.'ya. Kendisi ambulans şoförü. Bunlar 3'ü de şebeke. En son 4 milyon TL'ye bağlayın dedim. F.K.'ye de helal etmiyorum dedim. Başkanın odasına çıktık. N.B.'nin işi tamamdır, hızlandırın dediler. Olay günü aradım, beni internet üzerinden aradı. Yolun kenarında durduk. Para arabamda dedim. Bana dedi ki F.K., 'Bagajıma at.' Kendi elimle bagaja koydum. Çanta çocuğumun okul çantasıydı, geri getir dedim. F.K., bana o iş bende dedi. Benim ne bağım ne de bahçem var. Ben o çantada köy ürünü götürmedim" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti tutuklu belediye başkan yardımcısı S.A.'nın adli kontrolle tahliyesine, F.K.'nin tutukluluk halinin devamına, eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağına devam kararı verdi. Mahkeme 17 Temmuz'a ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber