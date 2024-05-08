Genç Sağlık Sendikasının gündeme getirdiği 3+1 Mecliste

Meclis konuşmasında süre alan Adana milletvekili Orhan Sümer 3+1 sözleşmeli olarak çalışan tüm kamu memurlarının sorunlarına değindi.



Geçtiğimiz haftalarda 3+1 sözleşmeliler için geniş katılımlı çalışma şurası düzenleyen Genç Sağlık Sendikası bu haftayada hızlı başladı. Şurada hazırlanan raporları ulaştırmak üzere dün külliyede olan sendika yetkilileri bugün de Meclisteydi.