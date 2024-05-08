Bakan Tunç: Öğretmenlerimize karşı şiddet kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize karşı şiddet, boyutu ne olursa olsun asla kabul edilemez.

İstanbul Eyüp Sultan Alibeyköy Mahallesindeki özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın uğradığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır.

Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.