Ablasını öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Ablamı bıçaklamayı planlıyordum

Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Köpeğine zarar veren adamı otomobille sürükleyen kişi serbest
Köpeğine zarar veren adamı otomobille sürükleyen kişi serbest
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
İGA'dan gövde üzeri iniş yapan kargo uçağına dair açıklama
İGA'dan gövde üzeri iniş yapan kargo uçağına dair açıklama
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
CHP'ye geçen belediyelerde akraba ataması devam ediyor
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
Kasaplar Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama: Et fiyatları düşecek mi?
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ablasını öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Ablamı bıçaklamayı planlıyordum

ANKARA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ.'nin (15), tartıştığı ablası Büşra Sıla İ.'yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadesi ortaya çıktı. Emirhan İ.'nin ifadesinde mutfaktan aldığı bıçakla ablasının odasına gittiğini belirterek, "Ben ablamı bıçaklamayı planlıyordum çünkü her evden kaçtığında bir başka erkek arkadaşının yanına gidiyordu" dediği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 21:05, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 22:00
Yazdır
Ablasını öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Ablamı bıçaklamayı planlıyordum

Olay, 26 Nisan'da Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551'inci Sokak'taki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ABLAMI BIÇAKLAMAYI PLANLIYORDUM'

Emirhan İ.'nin savcılıkta alınan ifadesinde; halası, babaannesi ve babasıyla yaşadıklarını ifade ederek, "Ablam Büşra yurtta kalmaktadır, olaydan 15 gün önce kalmış olduğu yurttan bizim ikamet ettiğimiz eve geldi. Olaydan bir gün önce de evden kaçtı, olaydan birkaç saat önce babam ile birlikte kendi imkanlarımızla ablamı bulduk, ablamı her arayışımızda başka bir arkadaşının yanında oluyordu. Olay günü halam ve babam, babamın nişanlısının yanına gitmek için evden ayrıldılar. Evde ben, babaannem ve ablam Büşra kaldık. Ben ablamı bıçaklamayı planlıyordum çünkü her evden kaçtığında bir başka erkek arkadaşının yanına gidiyordu" dediği öğrenildi.

'3-4 DEFA BIÇAK DARBESİYLE VURDUM'

Emirhan İ.'nin olay anını anlattığı ifadesinde dinlenmek için odasına giden ablasının arkasından gittiğini belirterek, "Babaannem salonda oturuyordu, engelli yerinden kalkamıyordu, ben de bu sırada konuşmak için ablam Büşra'nın yanına odaya gittim. Ablam Büşra'ya 'Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye evden kaçıyorsun?' şeklinde sözler söyledim. Bana cevap vermedi. Sırtı dönük şekilde uzanmaya devam etti. Odaya girerken yanımda kendisini yaralamayı planladığım için olayda kullandığım büyük et bıçağı da vardı. Ablamın sırtı dönüktü sonra bana doğru döndü. Elimde bulunan ve havaya kaldırdım bıçağı gördü biz babaanneme anne diye hitap ettiğimiz için ablam Büşra, 'anne' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine, ablamın sırtına 3-4 defa bıçak darbesiyle vurdum. Ablam can havliyle balkona doğru koştu, imdat ölüyorum diye bağırdı. Babaannem sesleri duyunca koşarak ablamın yanına salona geldi beni durdurmaya çalıştı, beni itekledi ben bu sırada elimde bulunan bıçağı bir kez daha tam hatırlamamakla birlikte omzuna ya da koluna bıçak ile vurdum. Bu sırada babaannem elimdeki bıçağı koridora attırdı, ben de sigaramı ve çakmağımı alıp karakola gidip teslim oldum. Ablamın vefat ettiğini şu an öğreniyorum" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber