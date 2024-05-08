Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'domuz çiftliği' iddialarına yalanlama
Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte lisanslı domuz çiftliği bulunduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 21:26, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 21:59
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.