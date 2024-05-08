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Zabıt katibi 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Bakırköy Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel'in "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 21:37, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 23:11
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Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Demirel, Abbas Kırmızı ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Demirel, 10 yıldır yasa dışı sitelerde bahis oynadığını belirterek, yaklaşık 20 yıllık tanışıklığı bulunan Levent Sırataş'ın kendisini telefonla bahis oynarken görünce, eşiyle birlikte katılmak istediğini anlattı.

Çiftin kendisine para vererek bahis oynattığını öne süren Demirel, "Bir süre sonra para miktarını artırdılar. Levent, babasının arabasını satıp parayı bana verdi. O dönem bahis sitesinden 60 bin kazanıyordum. Levent eşinden ayrıldı. Büşra ile Levent sevgili olunca Büşra da para vermeye başladı. Sonra onlar da adam getirmeye başladılar ve 'Biz ne alabiliriz?' diye sordular. Getirdikleri her kişiden yüzde 10 komisyon verebileceğimi söyledim. Levent, çevresinden, arkadaşlarından bahis sitesi için para bulup bana getiriyordu. Döviz de getiriyordu. Zor bir süreçte olduğumuzdan kabul etmek zorunda kaldım. Her gün para verenlere 30-50 bin lira ödüyordum. O yüzden almak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

- "Tatlı dilime, güler yüzüme para veriyorlar"

Döviz yükseldiği için ödemelerinin arttığını belirten Demirel, "O dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum. İnsanlar bahis işlerinde başarılı olduğum için paralarını bana veriyordu. Tatlı dilime, güler yüzüme para veriyorlar. Levent kendisi oynadığı zaman tüm parasını kaybettiği için ben oynuyordum. Tüm yolların bende kesişmesinin nedeni, kimse sorumluluk almak istemiyordu." diye konuştu.

İyi niyetinin kurbanı olduğunu ileri süren Demirel, şöyle devam etti:

"Keşke Tosuncuk gibi parayı toplayıp, çekip gitseymişim. Ayhan tefecidir, para verdiği zaman fazlasıyla almak istedi. Para istediği zamanlar verdim ama ben böyle tefecilik görmedim. Beni işim ve eşimle tehdit edince emniyete giderek her şeyi anlattım. Birkaç gün sonra da arkamdan gelen bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Olayın sonrasında görüntüleri izleyince saldırıyı Levent Sırataş'ın gerçekleştirdiğini gördüm. Para için değer miydi? Ben onlardan 25 bin lira almışım, 200 bin lira ödemişim, bu enayi durumuna düşürülmektir."

Sanık Dilek Demirel de savunmasında, ağabeyi Süleyman Demirel'in banka hesaplarına bloke konulunca kendi banka hesabını kullandığını, şikayetçi ve sanıklardan kimseyi tanımadığını söyleyerek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşmaya katılan diğer sanık da suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 10 Mayıs Cuma gününe erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Demirel'in, birkaç yıllık tanışıklığı olan Levent Sırataş'a, adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok iş adamıyla tanıştığını, çevresindeki tanıdıklarından bu iş adamlarına yatırımlarında kullanmaları için para temin edip karşılığında komisyon aldığını söylediği aktarılıyor.

İddianamede, "Mal varlıklarını, şahıslara yine kar payı vereceğini vadederek, teminat adı altında kurmuş olduğu suç örgütü içindeki Bülent Sevinç, Levent Şahin, Abbas Kırmızı, Sevgen Atilla, Cemal Karaoğlu, Evel Karısık, Semih Gündoğdu ve Sadettin Volkan Durak isimli şahısların üzerine geçirdiği, bu şahıslar arasında bahse konu mal varlıklarının sürekli el değiştirdiği, sistem içindeki herkesin bu yöntemle para kazandığı yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır." ifadesi kullanılıyor.

Sanık Süleyman Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı, hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı kişiler adına tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü aktarılıyor.

İddianamede, Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek", "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 13 sanık hakkında ise değişen sürelerde hapis cezaları öngörülüyor.

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